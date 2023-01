Fejsa com a camisola do Benfica

Fejsa, médio que passou pelo Benfica, recordou palavras de Vieira e alguns dos jogadores com quem partilhou o balneário.

Ljubomir Fejsa, médio sérvio que atualmente representa o Partizan, recordou a passagem pelos Benfica. O jogador de 34 anos representou as águias entre 2013/14 e 2019/20 e ainda se lembra bem de umas palavras de Luís Filipe Vieira, então presidente do clube da Luz.

"O presidente do Benfica adorava-me e dizia: 'Como posso deixar-te ir? Vendeste-me o Renato Sanches, o Lindelof, o Félix...' Arrecadou milhões!", recordou em declarações reproduzidas pelo Zurnal, um órgão de informação da Sérvia.

Fejsa pretendia evidenciar a importância que Vieira via nele no seio do plantel, mas também enquanto médio. A passagem por Portugal encantou-o. "Devo tirar o passaporte nos próximos dois meses, tal como a minha esposa. Ainda hoje mantenho contacto com muitas pessoas. Gosto muito de ir a Lisboa", vincou.

No Benfica, partilhou o balneário com jogadores que não esquece. "O Ederson era de uma classe superior, defende de forma brilhante e agora está no Manchester City. É brasileiro, um brincalhão. Tínhamos uma equipa muito boa. O Jan Oblak é incrível. Quando o comparo com o Ederson, não sei quem é melhor", atirou.



"O André Almeida foi jogador do Benfica quase toda a vida. Ele acolheu-me e ainda lá está. O mesmo clube desde a infância até o fim. O Nélson Semedo era muito novo, jogámos juntos um ano", prosseguiu, sem esquecer os centrais. . "Jardel e Luisão são lendas do Benfica. Imediatamente chamou-me a atenção quando cheguei a Portugal. Quando o capitão diz duas ou três palavras, tu ficas arrepiado. Luisão é um verdadeiro líder. O Jardel sempre ao seu lado, mais jovem. O Lindelof rapidamente mostrou classe mundial, depois de um ano e meio saiu", rematou.

Fejsa terminou a ligação ao Benfica no decorrer de 2019/20, seguindo para o Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita. Está no Partizan desde a época passada.