Como os espanhóis veem o Benfica: Jesus como "mito", dois destaques e "acessível"

Reação da imprensa espanhola ao sorteio dos oitavos de final da Champions, que seria anulado devido a um problema técnico.

O Benfica teria pela frente mais um adversário espanhol na Liga dos Campeões. Depois do Barcelona na fase de grupos, com uma vitória por 3-0 em casa e um nulo em Camp Nou, a formação portuguesa media forças com o Real Madrid nos oitavos de final, ditava um sorteio que acabaria anulado

De acordo com a imprensa espanhola, a sorte não foi madrasta para a equipa merengue. "O conjunto de Ancelotti terá pela frente um Benfica acessível. O carrasco do Barça não atravessa o melhor momento, ainda que em fevereiro possa estar diferente. É orientado por um autêntico mito como Jorge Jesus e tem jogadores ofensivos de bom nível, como Yaremchuk e Darwin", escreve o jornal "As".

Já a Marca, outro diário espanhol, escreveu na edição online: "Sorteio favorável para o Real Madrid, que evitou Chelsea e PSG. Viagem cómoda, boas recordações para o madridismo e equipa perigosa. Que o o diga o Barcelona", pode ler-se.