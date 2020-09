"Como os cobardes, Vieira aparece agora porque acha que tem as costas quentes"

Rui Gomes da Silva atacou o presidente do Benfica.

Rui Gomes da Silva recorreu este domingo ao Twitter para atacar Luís Filipe Vieira, na sequência da polémica em redor da inclusão de António Costa, primeiro-ministro, na Comissão de Honra do presidente do Benfica.

"Vieira nada disse do campeonato e Taça perdidos para um clube falido. Fugiu dos sócios. Como os cobardes, aparece agora porque acha que tem as costas quentes, ao insinuar que estará protegido pela figura do PM. Nada mais falso, como veremos brevemente. O Benfica não é seu. É nosso!", assinala Gomes da Silva, candidato à liderança do clube encarnado, na sua conta do Twitter.