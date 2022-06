O avançado do Benfica e da seleção de sub-21, Henrique Araújo, foi entrevistado pelo Canal 11. Uma oportunidade para recordar os primeiros passos no futebol

O amor pelo futebol: "Desde pequenino que gosto de jogar futebol. A minha mãe oferecia-me carrinhos e eu largava os carrinhos e queria era jogar à bola. Depois também por ter uma família que pratica muito desporto, surgiu a oportunidade de me inscrever no futebol. O meu avô também jogava, a um bom nível até, mas acabou por seguir outra profissão. Também tive uns primos meus que também jogavam futebol."

Crescer numa ilha: "Gostei muito da minha infância, foi muito divertida e a ilha também é um sítio seguro e onde conheces muitas pessoas. Os meus pais também sempre me deram muita liberdade, o que foi bom para mim porque depois quando vim para Lisboa, um contexto diferente, consegui adaptar-me facilmente".

Marítimo: "Quando era mais novo, queria ir para o Marítimo porque é o clube da minha família e, como eu fui de férias um pouco mais tarde, quando voltei, as inscrições para as escolinhas do Marítimo estavam fechadas. Como o Nacional não era opção, o meu pai disse-me: 'Anda ali ao Andorinha', que é ao pé do campo de treinos do Marítimo e acabei por ficar lá quatro anos. Dois primos meus jogavam no Marítimo, eram um ano mais velhos do que eu, e depois acabou por ser uma transição normal, passei do Andorinha para o Marítimo. Sete anos depois, surgiu a oportunidade de ir para o Benfica".