Uma entrada violenta de Verbic, jogador do Dínamo de Kiev, deixou marcas na perna esquerda de Rafa, com o jogador do Benfica a acabar por ser substituído por Pizzi em cima do minuto 90

Rafa ainda foi assistido pela equipa médica da equipa encarnada, mas acabou mesmo por sair do jogo.