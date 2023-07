Comissão de Revisão dos Estatutos indignada por proposta da Direção do Benfica

Estádio da Luz, casa do Benfica

Membros da comissão criada para propor nova revisão dos estatutos estão desagradados com a proposta final apresentada.

Alguns membros da, já extinta, Comissão de Revisão dos Estatutos, criada o ano passado para elaborar uma proposta para uma nova revisão dos estatutos do Benfica, enviaram uma carta à Direção de Rui Costa a mostrar indignação pela proposta que foi apresentada aos sócios na semana passada.

Numa carta assinada pelos membros da Comissão - Bagão Félix, João Almeida Loureiro, João Pinheiro, João Varandas Fernandes, Fernando Neves Gomes e Raquel Vaz-Pinto - e em que o vice-presidente encarnado Jaime Antunes não terá participado, os membros pedem que Rui Costa divulgue a versão da revisão estatutária por eles criada, já que não concordam com a omissão de alguns pontos e com as mudanças feitas pela Direção na proposta que os sócios conheceram e que está em discussão até ao final de outubro.

"Os membros da Comissão de Revisão dos Estatutos sentem-se obrigados a intervir, porque não podem deixar de defender a ideia de Sport Lisboa e Benfica que inspirou a proposta de revisão e porque não seria justo que os sócios do nosso clube imputassem aos membros desta Comissão a autoria de uma outra versão. Não é transparente quanto à definição da remuneração dos titulares dos órgãos sociais; diminuía a capacidade de intervenção dos sócios na convocação da Assembleia Geral e reduz assinaláveis competências deste órgão máximo em benefício da Direção; conduz, ainda, a uma menor responsabilização dos membros da Direção por violação dolosa das regras orçamentais aprovadas em assembleia geral de sócios e a uma redução da possibilidade de ação fiscalizadora dos sócios", lê-se na carta.