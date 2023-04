Comissão de Instrutores da Liga investiga suspeitas de aliciamento em favor do Benfica

A Comissão de Instrutores da Liga está a investigar as suspeitas de aliciamento de jogadores do Rio Ave e do Marítimo em benefício do Benfica.

A Comissão de Instrutores da Liga está a investigar as suspeitas de aliciamento de jogadores do Rio Ave e do Marítimo por parte do Benfica, avança esta quinta-feira o jornal Público, que teve acesso ao processo que tem como principal arguido César Boaventura.

O órgão disciplinar da Liga Portugal abriu um inquérito de "natureza sigilosa" e pediu ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) a emissão de certidão da acusação deduzida no processo contra o empresário, refere a mesma publicação.

No pedido feito ao DCIAP, os instrutores referem que o processo se encontra "pendente" e que tem por objeto "a averiguação da factualidade que se julga coincidir, pelo menos em parte" com a presente nos autos. O inquérito está relacionado com uma "eventual tentativa de aliciamento de jogadores no âmbito das competições profissionais de futebol."

De recordar que César Boaventura é acusado de três crimes de corrupção ativa e um crime de corrupção ativa na forma tentada, sendo arguido no processo que tem por base a suspeita de aliciamento de jogadores do Rio Ave e do Marítimo em benefício do Benfica.