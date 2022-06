Comissão da auditoria às eleições do Benfica de 2020 ainda aguarda respostas

Grupo de associados indicado para realizar a auditoria ao ato eleitoral de 2020, que ditou a vitória de Luís Filipe Vieira, faz ponto de situação.

A comissão indicada para fazer uma auditoria ao ato eleitoral de 28 de outubro de 2020 fez esta quarta-feira um ponto de situação em relação ao processo, esclarecendo que aguarda ainda por respostas por parte do clube. Segundo apurou O JOGO, a primeira bateria de questões desta comissão está ainda por esclarecer, algo que deverá acontecer em breve.

Em comunicado, a comissão às eleições que ditaram a vitória de Luís Filipe Vieira, com 62,59% dos votos, sobre João Noronha Lopes (34,71%) e Rui Gomes da Silva (1,64%), e cujos votos mereceram entretanto recontagem, revela ter tido em dezembro do ano passado uma reunião com o atual presidente da Mesa da Assembleia Geral, Fernando Seara, e que em março enviou uma série de questões para os serviços do clube, ainda sem resposta.

Leia o comunicado na íntegra:

"Informação aos associados do Sport Lisboa e Benfica

Ponto de Situação dos trabalhos da Comissão de auditoria ao ato eleitoral de 2020, nomeada na A.G. Extraordinária de 17 de Setembro de 2021:

- Reunimos com o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica em dezembro para operacionalizar a realização da auditoria;

- O Presidente da MAG independentemente da aprovação da ata (ainda por realizar) foi informado do resultado da referida A.G.E. pelo seu antecessor, e por via disso manifestou não ter objeções ao início dos trabalhos da Comissão;

- A Comissão enviou um primeiro conjunto de questões aos serviços do Sport Lisboa e Benfica, por intermédio do Presidente da MAG, no final de março de 2022;

Deste esclarecimento público, que pretende clarificar e informar os associados do Sport Lisboa e Benfica, foi antecipadamente informado o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica.

Os Associados

Carlos Friaças n.º 7130

João Leite n.º 12079

Tiago Godinho n.º 19385"