Comentário sobre racismo "queimou" Jorge Jesus na CBF, escrevem no Brasil

Treinador do Benfica chegou a ser associado ao leme da seleção brasileira em 2019.

As palavras de Jorge Jesus sobre o polémico caso de alegado racismo no jogo entre PSG e Basaksehir, na Liga dos Campeões, correram mundo, com o treinador do Benfica a tornar-se alvo de duras críticas por parte da imprensa internacional e outras personalidades do futebol.

Agora, de acordo com o portal brasileiro "Terra", a imagem do técnico português também ficou chamuscada no seio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os comentários de Jesus sobre o tema sensível não caíram bem junto da cúpula do organismo.

"Internamente, vários dirigentes consideraram a declaração desastrosa. Lamentavelmente, Jorge Jesus acabou por passar a imagem de quem está a favor do agressor em situações assim", contou ao referido portal um vice-presidente da CBF, que não quis revelar a identidade.

O "Terra" recorda ainda que Jorge Jesus chegou a ver o seu nome associado ao comando técnico da seleção brasileira em 2019, altura em que orientada o Flamengo, numa fase em que Tite, atual selecionador, estava a ser alvo de contestação.

"Não sei o que aconteceu, o que se falou, o que se diz, mas hoje está muito na moda isso do racismo. Como cidadão tenho o direto de pensar à minha maneira e só posso ter uma opinião concreta se souber o que se disse naquele momento, porque hoje qualquer coisa que se possa dizer contra um negro é sempre sinal de racismo. Isso pode dizer-se o mesmo contra um branco e já não é sinal de racismo", afirmou Jesus, em conferência de imprensa na quarta-feira, quando questionado sobre o racismo no futebol.