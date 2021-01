Com Vlachodimos e Helton Leite infetados, baliza é dor de cabeça para Jorge Jesus

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

As duas principais opções para a baliza do Benfica vão falhar o jogo com o Nacional, esta segunda-feira.

Na véspera da receção ao Nacional, referente à 15.ª jornada da I Liga, Jorge Jesus tem em mãos um problema no que diz respeito à baliza do Benfica.

Com o teste positivo de Odysseas Vlachodimos, o técnico encarnado fica privado dos dois principais guarda-redes do plantel para o duelo com os madeirenses e a opção deverá recair em Mile Svilar, jovem belga que tem sido o dono das redes da equipa B.

O guardião de 21 anos chegou à Luz em 2017, rotulado de grande promessa e ainda com Rui Vitória ao leme das águias, e, depois de ser "lançado às feras", perdeu terreno na luta por um lugar no onze. Nas duas últimas épocas alternou o trabalho na formação principal com a titularidade na equipa B e, agora, prepara-se para ser chamado novamente à ação na I Liga, face às ausências dos dois primeiros da hierarquia.

De referir ainda que Svilar foi o primeiro caso positivo de covid-19 detetado no Benfica em 2020/21.

Fábio Duarte, Samuel Soares, Leo Kokubo e Carlos dos Santos, dos "bês" e dos sub-23, são outras opções nos quadros do Benfica.

De recordar que, para o encontro com o Nacional, Jesus também não poderá contar com Otamendi, Nuno Tavares, Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Diogo Gonçalves e Waldschmidt, que testaram positivo à covid-19 na última semana. Everton, extremo brasileiro, também testou positivo este domingo e não poderá atuar.