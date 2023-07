Com um mês de mercado, Benfica está a vender menos do que o habitual

Encarnados amealharam cerca de 10 milhões de euros. Em 2009/10 foram 4,15M€; Na época de estreia de Jorge Jesus, as águias tiveram um encaixe residual em vendas. Depois, houve sempre uma saída "choruda".

Com quase um mês de mercado aberto, o Benfica acumulou em vendas pouco mais de 10 milhões de euros. Apesar de serem vários os jogadores que são apontados à saída da Luz, como é o caso de Gonçalo Ramos, Florentino ou António Silva, as águias só venderam, para já, elementos considerados "secundários" para Schmidt, que quer manter a espinha-dorsal da equipa com o objetivo de conquistar o bicampeonato.

Nas entradas e saídas, até agora, a balança segue muito desnivelada. A Direção já gastou 39 milhões de euros, entre a contratação de Kokçu (25 milhões + 5 por objetivos) e de Jurásek (14 milhões de euros) e teve a entrada de pouco mais de 10 milhões: 7,17 M€ pela saída em definitivo de Weigl para o M"gladbach, 3M € de Gilberto para o Bahía, mais um milhão de euros pelo empréstimo, a confirmar, de Lucas Veríssimo, fazendo um total de 11, 17 milhões de euros em negócios.