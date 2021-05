"Com que cara entramos numa nova época quando as questões disciplinares são um regabofe?

Jaime Antunes, vice-presidente do Benfica, no programa "Pontos nos Is", da BTV.

Exigir disciplina: "No Benfica temos de exigir que as entidade com responsabilidade se assumam no exercício da disciplina."

Críticas às questões disciplinares: "Este foi um campeonato um pouco atípico mas que não explica estas questões disciplinares. No próximo [ano], com que cara podemos entrar numa nova época quando sabemos que as questões da arbitragem não têm o bom senso nas decisões e as questões disciplinares são um regabofe? Cada um faz o que quer, quando quer, como quer. Onde se chama ladrão ao árbitro e não acontece nada? Continua a treinar, a dirigir o jogo, não sei o que é preciso fazer mais para que haja consequências."