Com Neres em dúvida, Aursnes assume-se como "joker" para Schmidt

Ainda sem Neres, técnico rotina a equipa com o médio a falso extremo. Norueguês foi titular com o PSG e Caldas numa posição que, segundo analisa João Tralhão, dá equilíbrio à equipa, solta ainda mais Grimaldo e permite à águia queimar linhas ao adversário.

Com David Neres ainda em dúvida, Roger Schmidt prepara o onze que entrará amanhã no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, com base nas opções tomadas para os anteriores jogos com PSG e Caldas, da Liga dos Campeões e Taça de Portugal, respetivamente, destacando-se a possibilidade do médio Aursnes se manter como falso extremo no flanco esquerdo.

Esta opção foi limada como forma de colmatar a ausência do dianteiro brasileiro - João Mário derivou para a direita e o reforço norueguês entrou para a ala canhota -, mantendo o esquema de jogo. Agora, não havendo Neres, Schmidt deverá manter a aposta no médio, numa decisão que o jogo da Taça de Portugal ajudou a cimentar. Por ser frente a um adversário da Liga 3, ficou a ideia de que estaria o alemão a tentar bloquear o entusiasmo inicial do Caldas, mas nos seus planos estava potenciar as rotinas da equipa com o jogador contratado esta época ao Feyenoord.