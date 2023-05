Com saída de Grimaldo oficial, Benfica tem porta aberta para Kerkez

Responsáveis da Luz continuam em cima do lateral canhoto do AZ Alkmaar, que está já em vias de contratar um substituto

Agora é oficial. Grimaldo vai mesmo deixar o Benfica no final da época e as águias terão mesmo de ir ao mercado contratar um substituto. O alvo está há muito referenciado e definido, trata-se de Milos Kerkez, lateral esquerdo de 19 anos do AZ Alkmaar que explodiu esta temporada, ao ponto de suscitar o interesse de vários clubes europeus. O clube neerlandês, entretanto, até está já em vias de contratar um substituto e, por outro lado, é certo que a SAD benfiquista vai voltar ao ataque para garantir o reforço desejado por Roger Schmidt.

Com a confirmação em definitivo da saída de Grimaldo no final da época, dirigentes encarnados vão atacar um reforço para a posição e tentarão baixar a fasquia colocada bem alta pelo clube neerlandês.

A porta de saída do AZ e de entrada na Luz está aberta para o jovem internacional húngaro. O ainda seu clube está em negociações avançadas para contratar David Wolfe, defesa-esquerdo de 21 anos norueguês do Brann, que está agora a despontar no seu país. Trata-se já de um substituto direto para Kerkez, um jogador que tem sido apontado a inúmeros emblemas europeus numa época em que soma 53 jogos, entre clube e seleção da Hungria, com cinco golos marcados e seis assistências. O AZ está assim a tentar preencher já uma vaga que ainda não abriu, mas que irá acontecer, tal o número de solicitações, entre elas do Benfica.

De facto, os responsáveis pelo futebol da Luz têm em seu poder todas as informações relativas a Kerkez, tendo o diretor desportivo Rui Pedro Braz encetado já conversas com o seu pai e agente, Sebastijan Kerkez, como este revelou no final de abril. A corrida das águias pelo título fez travar a reconstrução do plantel, como noticiámos, mas o preço pedido pelo emblema neerlandês, a rondar os 15 milhões de euros, também. Porém, e embora tenham outras opções em carteira, os encarnados têm previsto voltar à carga pelo defesa, no sentido de tentar aproximar as verbas às expectativas de investimento mais baixas da SAD.