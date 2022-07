Com a saída de Fábio Silva, Gonçalo Ramos volta ao topo da lista do Wolverhampton

Bruno Lage aprecia as qualidades do avançado que já tentou em janeiro e a SAD aceita vender.

O futuro de Gonçalo Ramos permanece incerto, sobretudo porque à Luz têm chegado ecos do interesse de alguns emblemas europeus no avançado, lote que aumentou, segundo O JOGO apurou, com a reentrada em cena do Wolverhampton.

Com o empréstimo de Fábio Silva em marcha para o Anderlecht, Bruno Lage, que conhece Gonçalo Ramos da formação encarnada, pretende contar com mais uma unidade para o ataque e o jogador de 21 anos das águias voltou ao topo da lista. Aliás, já havia sido tentado o empréstimo pelos Wolves em janeiro, mas o Benfica recusou. Agora, e até pelo excesso de elementos para o ataque, há abertura para uma venda, sendo esperados montantes próximos dos 40 milhões de euros.

O dianteiro português iniciou ontem os trabalhos de pré-época, com exames médicos e testes físicos, juntamente com os outros internacionais: Vlachodimos, Otamendi, Vertonghen, Taarabt, Seferovic e Yaremchuk.