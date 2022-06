Com a saída de Everton, David Neres está pronto para reforçar o Benfica

Saída de Everton está iminente e abre vaga para a entrada de outro internacional brasileiro, que já se informou sobre as águias com o companheiro que vai substituir e ainda com Morato e Lucas Veríssimo.

David Neres prepara-se para ser confirmado como quarto reforço do Benfica para a próxima época. Depois de Musa, Ristic e Bah, os responsáveis encarnados vão rubricar o acordo com o extremo do Shakhtar, alcançado há algumas semanas, como O JOGO noticiou. Esta decisão resulta da saída iminente de Everton, que abre vaga à entrada do também internacional brasileiro.

O entendimento entre os encarnados e os dirigentes ucranianos permite a contratação de David Neres sem que isso implique a saída de recursos financeiros. Em virtude da dívida que o Shakhtar tem com o Benfica pela compra, no início da época, do também extremo Pedrinho, avança agora um acerto de contas. Dos 18 milhões negociados, só haviam chegado aos cofres benfiquistas três milhões, agora anulado com a vinda de Neres, que custou ao clube de Donetsk 12 milhões de euros, quando o adquiriram ao Ajax em janeiro. A invasão da Rússia à Ucrânia impediu que o jogador de 25 anos se tivesse estreado.

A intenção de reforçar as alas do ataque com dois elementos (Ricardo Horta, do Braga, é alvo prioritário) estava dependente da saída de um extremo, agora alinhavada. Nesse sentido, David Neres está já à espera que o telefone toque, até porque há a expectativa do lado do Benfica em fechar as duas negociações até ao final da semana, a começar pela venda de Everton ao Flamengo.

Segundo O JOGO apurou, David Neres tem o carimbo do treinador Roger Schmidt, que aprecia as características do brasileiro que viu jogar ao vivo pelo Ajax durante os dois anos em que treinou o PSV. O dianteiro também está ansioso por dar novo rumo à carreira. Por estar parado desde fevereiro, devido à guerra, já está a trabalhar no Brasil com um preparador físico particular para recuperar o tempo perdido. Em paralelo, informou-se sobre a realidade benfiquista com o próprio Everton, com os centrais Morato e Lucas Veríssimo, que encontrará na Luz, e com o extremo Pedrinho.

Flamengo acena com 16 milhões e só falta definir os objetivos

A missão complicada de convencer Everton a voltar ao futebol brasileiro já foi concluída com sucesso, sustentando a apresentação de uma proposta do clube que mais interessado se mostrou na contratação do camisola 7 das águias. O JOGO apurou que o Flamengo já manifestou aos dirigentes benfiquistas a intenção de pagar 16 milhões de euros pelo jogador, embora falte aqui definir se a parte fixa será 13,5 ou 14 milhões, sendo a diferença paga em variáveis. Rui Costa já está na posse destes dados e o presidente do clube da Luz deverá em breve finalizar o processo, prevendo-se que o faça ainda esta semana.