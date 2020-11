Colosso italiano pergunta por Darwin: uruguaio tem intenção clara no Benfica

O clube de Milão tem observado o desenvolvimento do avançado e já fez uma sondagem para recolher informações.

As exibições de Darwin desde que trocou o Almería, do segundo escalão espanhol, pelo Benfica, assim como a afirmação recente do avançado na seleção do Uruguai, onde soma dois golos em três internacionalizações, estão a despertar o interesse de vários clubes e um deles é o Inter.

Segundo O JOGO apurou, o emblema de Milão tem feito observações a Darwin nas últimas semanas e até já fez uma sondagem para aquilatar das suas possibilidades em assegurar o atacante, seja na próxima janela de mercado seja no verão. De momento, não foi colocada uma oferta concreta na mesa mas o homem forte do futebol do Inter, o diretor desportivo Piero Ausilio, chamou a si este processo.

Blindado: o Benfica não tenciona facilitar venda de um avançado com 150 M€ de cláusula de rescisão

Com cinco golos marcados com a camisola do Benfica, além de diversas assistências e uma adaptação quase perfeita ao estilo de jogo de Jorge Jesus, Darwin tem apagado algumas dúvidas quanto ao seu real valor, ele que jogava na II liga espanhola. O interesse que o Inter tem vindo a revelar pelo avançado esbarra, ao que apurámos, na vontade que a estrutura do Benfica tem em ver o jovem de 21 anos continuar por um tempo mais longo na Luz e não em vê-lo partir nos próximos meses. Blindado por uma cláusula de 150 milhões de euros, os italianos, que até foram, a par das águias, dos clubes mais gastadores no último mercado - 98 milhões de euros em reforços - terão de apontar a valores altos para convencer Vieira a vender o uruguaio. Também ao que apurámos, o avançado, que tem relação próxima com o agora vice-presidente Rui Costa, já expressou a vontade de retribuir a aposta das águias em si e ficar no Benfica pelo menos até ser campeão nacional. Ou seja, Darwin apenas equaciona sair da Luz em 2021/22 ou depois. A verdade é que, apesar de ter chegado a Portugal há pouco tempo, o atacante já vê abrirem-se portas para ligas mais cotadas e não só de Itália mas também de Espanha.

Atualmente ao serviço do Uruguai, Darwin prepara-se para jogar esta terça-feira à noite frente ao Brasil de Everton no Estádio Centenário, em Montevideo, na qualificação para o Mundial de 2022.