"Coitado, o Nuno Gomes decidiu o clássico, mas levou tanta porrada dos centrais do FC Porto..."

O MEU CLÁSSICO - Com Quim, ex-guarda-redes do Benfica titular no triunfo das águias (0-2) em 2005/06

"O Nuno levou muita porrada"

"O clássico entre Benfica e FC Porto que mais me marcou foi o de 2005/06, no Dragão. Vencemos por 2-0 e creio que foi a única vitória que conseguimos sobre o FC Porto no seu estádio enquanto representei o Benfica. No final, havia uma grande alegria no balneário, há muitos anos que não vencíamos este adversário na sua casa. Foi importante para nós, mas sobretudo para os adeptos que sentem com mais emoção estes jogos. Uma vitória vale sempre três pontos, mas vencer um jogo no Dragão e triunfar num clássico é mais especial. O Nuno Gomes, que marcou os dois golos, terá ainda uma recordação mais bonita desse jogo. Coitado, decidiu o clássico, mas levou tanta porrada dos centrais do FC Porto, que eram o Bruno Alves e o Ricardo Costa. Ele não me disse nada desse género, mas creio que no interior devia estar a pensar: "Levei muita porradinha, mas consegui marcar dois golos." No meu caso, sendo guarda-redes, este é sempre um jogo muito complicado, mesmo quando não se tem muito trabalho. O ambiente é um pouco hostil, principalmente atrás da baliza onde estão os Super Dragões. Não é fácil e recordo-me de terem atirado isqueiros e outras coisas para o relvado. São situações que sabíamos que podiam acontecer num clássico e a concentração tem de estar sempre nas quatro linhas. Não nos podemos distrair com esses pormenores. Enfim, além de estar sempre a ouvir coisas que não são boas, havia sempre o receio de levar com alguma coisa por trás."