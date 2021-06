Cobiça por Grimaldo e Nuno Tavares coloca Benfica a pensar em reforços

O reaparecimento do Barcelona enquanto potencial interessado em Grimaldo e a possível saída de Nuno Tavares fazem com que as águias sondem alternativas. Rúben Vinagre é uma delas

As opções do Benfica em 2021/22 para a lateral-esquerda podem mudar em relação à temporada passada, com a SAD, sob pedido de Jorge Jesus, a mexer neste momento tanto em eventuais saídas como acautelando possíveis sucessores.

Além do sucesso ou não da negociação com o Nápoles por Nuno Tavares ou do avanço da Lázio com uma oferta concreta, também permanece totalmente em aberto a transferência de Grimaldo. O jogador de 25 anos termina contrato com as águias já daqui por duas épocas e, também por essa razão, este pode ser o momento certo para um negócio que reforce os cofres das águias de forma significativa. Ainda ontem, aliás, o Barcelona voltou a ser associado ao lateral espanhol que foi, precisamente, formado nas escolas dos catalães antes de assinar pelo Benfica.

O interesse do Barcelona em reaver Grimaldo que, em janeiro de 2016, assinou pelos encarnados a troco de 1,5 milhões de euros, com o emblema catalão a ficar com 15 por cento de uma futura venda, não é de agora dado que já em épocas anteriores o canhoto foi sendo apontado como estando debaixo de olho dos blaugrana para ser concorrente de Jordi Alba.

Habitual titular em todas as cinco épocas que começou ao serviço do Benfica, Grimaldo é visto como uma mais-valia por Luís Filipe Vieira mas, como muitos outros atletas, não é considerado como inegociável. Com uma cláusula de 60 milhões de euros, a saída do internacional sub-21 espanhol pode suceder por muito menos, provavelmente por valores pouco acima dos 20 M€.

Acautelando esta saída, o Benfica está atento a Rúben Vinagre, jogador do Wolverhampton de 22 anos e que, na última época, esteve emprestado ao Famalicão mas até poderá ter de procurar um segundo reforço para a posição caso Nuno Tavares e Grimaldo não fiquem. Isto porque nos escalões de formação das águias, em particular na equipa B, faltam soluções de peso para "subir" à equipa principal no imediato. Frimpong e Sandro Cruz foram as principais escolhas do técnico Nélson Veríssimo, que também adaptou à esquerda o central Pedro Ganchas.

Nápoles tenta antecipar-se na contratação de Nuno Tavares

Numa altura em que se aproxima o final das férias, Nuno Tavares aguarda também para ver qual será o seu futuro. Sem grande espaço nas opções de Jorge Jesus na época passada, o jovem defesa-esquerdo sabe que o Nápoles já abordou o Benfica quanto a um possível entendimento e espera para ver se essas conversa entre os clubes chegarão a bom porto.

Paralelamente, também a Lázio olha com algum interesse para Nuno Tavares, mas não avançou com proposta, o mesmo acontecendo com Southampton, Brighton, Newcastle e Burnley, outros clubes que sondaram o atleta dos encarnados.