Domingos Soares de Oliveira deixa o Benfica no final da época

Co-CEO da SAD bastante criticado após ser acusado no processo "Saco Azul".

Domingos Soares de Oliveira, atual co-CEO da SAD do Benfica, vai deixar de exercer funções no clube no final da temporada.

Já criticado anteriormente, Soares de Oliveira viu a sua posição tornar-se ainda mais delicada e visada após ter sido pública a acusação por parte do Ministério Público (MP) no processo "Saco Azul". Está de saída, sendo que será negociado um acordo para a rescisão.

Além da Benfica SAD, Benfica Estádio, Luís Filipe Vieira e Miguel Moreira (o antigo presidente e diretor financeiro, respetivamente, já deixaram a Luz), também Domingos Soares de Oliveira foi acusado de fraude fiscal e falsificação de documentos. Isto levou a que sua continuidade fosse colocada ainda mais em causa, tendo Rui Costa sido desde então alvo de fortes pressões no sentido do afastamento do dirigente o mais rapidamente possível.