CNID lamenta atitude "desrespeitosa" do Benfica e faz participação à UEFA

Jornalista da TVI foi impedido de fazer uma questão a Roger Schmidt na antevisão ao jogo desta quarta-feira com o Inter.

O CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto emitiu esta quarta-feira um comunicado sobre uma "ilegalidade" na conferência de antevisão de Roger Schmidt ao Inter-Benfica, da segunda mão dos quartos de final da Champions.

"O assessor de Imprensa do Benfica recusou sem razão a pergunta de um jornalista. No caso, da TVI", lamentou o CNID, informando que fará uma "participação à UEFA e à Entidade Reguladora da Comunicação".

"O CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto denuncia mais uma situação anómala e inaceitável na relação entre clubes e órgãos de Comunicação Social.

Na conferência de Imprensa de antevisão ao jogo Inter-Benfica, realizada ontem à tarde em Milão, ficou clara uma ilegalidade que o CNID- Associação dos Jornalistas de Desporto, não pode calar: o assessor de Imprensa do Benfica recusou sem razão a pergunta de um jornalista. No caso, da TVI. É incorreta, ilegal e desrespeitosa a atitude do Benfica, corporizado pelo assessor de Imprensa que estava na mesa ao lado do treinador Roger Schmidt, e segue por isso participação à UEFA e à Entidade Reguladora da Comunicação, de forma a que seja reposta a legalidade", pode ler-se.

"Não é a primeira vez que o CNID - Associação de Jornalistas de Desporto denuncia situações similares. Esta tem a gravidade suplementar de dar uma imagem menos bonita do futebol português e de um dos seus grandes clubes num palco internacional. É inaceitável aquilo que o Benfica tem feito, já que, pelas nossas averiguações, esta situação acontece há várias semanas. Neste caso foi público e notório. O CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto apela a que os clubes respeitem a lei e os órgãos de Comunicação Social, porque o dano maior é sempre par a imagem e a dignidade do clube. E esse deve ser o valor que um dirigente deve defender em primeiro lugar", conclui.