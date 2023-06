Clubes ingleses e alemães interessados em jovem central do Benfica

Tomás Araújo jogou por empréstimo no Gil Vicente na última temporada. Tem contrato com as águias até junho de 2024.

"Vários clubes estão interessados no defesa-central do Benfica Tomás Araújo", aponta o jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências. Clubes da Premier League e da Bundesliga estarão atentos, detalha ainda o italiano.

O jogador formado nos encarnados, de 21 anos, jogou por empréstimo no Gil Vicente em 2022/23 e participou em 26 jogos (um golo e duas assistências). Tem contrato com o clube da Luz até junho de 2024.

Tomás Araújo, recorde-se, está agora concentrado com os sub-21 de Portugal, que vão disputar o Europeu da categoria, e depois decidirá o futuro.