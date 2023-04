Clube inglês tirou notas sobre Gonçalo Ramos em Vila do Conde

Newcastle continua a seguir de perto o avançado do Benfica.

Depois de já ter apontado à contratação de Gonçalo Ramos no último verão, o Newcastle continua atento ao desempenho do atacante do Benfica. E segundo adiantou a Imprensa britânica, os magpies enviaram mesmo emissários a Vila do Conde para tirar notas da atuação do internacional português, que marcou precisamente o golo do triunfo das águias.

Gonçalo Ramos está a protagonizar uma grande época ao serviço do Benfica, com 25 golos apontados em 37 jogos realizados até ao momento. Tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.