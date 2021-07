Clube inglês ofereceu 30 milhões por Darwin, mas Benfica não ficou convencido

A fasquia mínima definida pela SAD é de 45 milhões de euros e os britânicos estão dispostos a voltar à carga por um jogador que negoceiam há dois meses, mas que já tinham tentado desviar da rota da Luz

Ainda não está recuperado de uma lesão no joelho direito que o levou à sala de cirurgias em maio, mas Darwin continua a ser um nome apontado ao mercado de transferências. Desta feita, e segundo O JOGO confirmou, é o Brighton quem surge na perseguição ao dianteiro uruguaio, tendo o primeiro tiro sido desviado pelos encarnados por insuficiência de pólvora, leia-se euros, mas os ingleses não vão colocar um ponto final numa caçada que se iniciou em... Almería.

Dinheiro não falta ao Brighton, que ainda agora encaixou quase 60 milhões de euros com a venda do defesa Ben White ao Arsenal. A intenção do emblema da Premier League passa por melhorar a oferta inicial que, segundo apurámos, foi de 30 milhões de euros e chegou à posse do presidente Rui Costa na semana passada, na sequência de contactos que decorreram ao longo dos últimos dois meses.

Contratado ao Almería no início da última época por 24 milhões de euros, um recorde das águias e do futebol português, Darwin está cotado pelos encarnados em, pelo menos, 45 milhões de euros. Os responsáveis encarnados acreditam muito no potencial do jogador, que tem apenas 22 anos, pelo que a expectativa passa pela sua valorização ao longo de uma época em que os efeitos da pandemia desvaneçam.

O jogador, pelo seu lado, sente-se muito feliz no Benfica e acredita que pode fazer uma época muito melhor do que a de estreia, em que alinhou em 44 jogos e apontou 14 golos. Apesar disso, o chamamento da Premier League pode alterar os planos, sendo certo que o Brighton vai continuar a negociar com Rui Costa e seus pares, bem como com os agentes de Darwin.

Aliás, embora o mercado feche no final de agosto e o jogador só deva estar recuperado em setembro, existe abertura dos ingleses para fechar um acordo a curto prazo pelo dianteiro que tentaram desviar da Luz quando as águias negociavam com o Almería. Na altura, o Benfica ganhou a batalha, mas a guerra não parece ter chegado ao fim.

O interesse do Brighton mantém-se vivo depois de uma temporada em que "podia ter dado mais". "Tem um potencial tremendo e por isso ficou um pouco aquém do que eu esperava ", afirmou ontem Pedro Emanuel, que o recomendou e treinou no Almería. "É um jogador que se sacrifica e trabalha para a equipa. É egoísta quando tem de o ser. Pode dar mais e Jesus, mais do que ninguém, tem capacidade para retirar mais de jogadores com as qualidades do Darwin", disse no programa "Linha de Golo", da New Men, garantindo ainda que espera "mais nesta segunda época" porque "a qualidade está lá, é só preciso conseguir pô-la ao serviço da equipa da melhor maneira e nos melhores momentos".