Clube inglês "fortemente interessado" na contratação de Florentino ao Benfica

Médio apontado ao Nottingham Forest, da Premier League.

Florentino Luís é esta quarta-feira tema de mercado. Segundo escreve o portal SportItalia, o Nottingham Forest "está fortemente interessado" na aquisição do médio dos quadros do Benfica.

O jogador de 23 anos foi peça essencial para a conquista do título em 2022/23, temporada ao longo da qual realizou 54 jogos. Na atual, foi suplente utilizado na Supertaça com o FC Porto (2-0) e na deslocação ao Bessa, para a primeira ronda do campeonato (2-3). Tem contrato até 2027 e cláusula de 120 milhões.

Recorde-se que o clube da Premier League estará igualmente apostado em garantir Nuno Tavares, ex-jogador das águias.