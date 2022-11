Clube de Itália brinca com golo de Samuel Soares: "A inveja é uma coisa feia"

Samuel Soares, guarda-redes do Benfica B, marcou um golo que deu a volta ao Mundo. Um dia antes, Michal Lewandowski, guarda-redes do Massina, fez algo idêntico.

O golo de Samuel Soares, guarda-redes do Benfica B, ao Trofense, na segunda-feira, correu o Mundo. Foi um remate de mais de 70 metros e que na altura deu o empate - os encarnados acabaram por vencer 2-1. Pois bem, um dia antes, Michal Lewandowski, guardião do Massina, equipa da terceira divisão do futebol italiano, também marcou de "baliza a baliza".

Nas redes sociais, o Massina brincou, dizendo que Samuel Soares teve inveja - uma "coisa feia" - e repetiu o feito do polaco.

"A inveja é uma coisa feia", lê-se num post na rede social Twitter.

Importa referir que a Liga Portugal atribuiu o golo a Miguel Santos, guarda-redes do Trofense, pois a bola bateu na barra e depois no jogador da equipa da Trofa, antes de cruzar a linha de golo.