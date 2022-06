Clube da Escócia negoceia extremo com o Benfica

Jair Tavares fez 24 jogos pela equipa B do Benfica em 2021/22. Marcou quatro golos e fez uma assistência.

O extremo Jair Tavares, que alinhou sobretudo pela equipa B na temporada que agora termina, pode prosseguir a sua carreira longe de Portugal.

Segundo foi replicado por vários jornais escoceses, o jogador de 21 anos está a ser negociado pelos encarnados com o Hibernian, sendo este um mercado que se abriu para os lados da Luz depois do êxito que teve Jota no Celtic, por empréstimo das águias.

O negócio poderá ser concretizado numa partilha do passe 50/50 sem pagamento envolvido ou numa venda, reservando o Benfica 30 % do passe do jogador.

