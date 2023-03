Club Brugge perde com o antepenúltimo antes de defrontar o Benfica

Equipa belga não conseguiu dar sequência à vitória na jornada anterior e voltou aos maus resultados. Perdeu 3-2 no terreno do Oostende.

O Club Brugge perdeu, esta sexta-feira, por 3-0, em casa do Oostende, na 28.ª jornada da I Liga da Bélgica. Na terça-feira, recorde-se, visita o Estádio da Luz.

A formação de Bruges voltou aos maus resultados, depois da vitória sobre o Gent na última jornada, e ocupa o quarto lugar, com 46 pontos, a 20 do líder Genk. O Oostende segue no 16.º e antepenúltimo posto, com 23 pontos.

Ambrose (44'), McGeehan (58') e Atanga (90'+5) marcaram os golos.

O Club Brugge volta a jogar na terça-feira (20h00), frente ao Benfica, num jogo referente à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões - o primeiro jogo terminou com a vitória das águias, por 2-0.