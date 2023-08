Clone de Rafa em ensaio: Schjelderup, Tiago Gouveia e Tengstedt foram testados

Schmidt olha para dentro de casa para procurar jogador que consiga aproximar-se do avançado português. O camisola 27 foi utilizado em todos os seis encontros da pré-temporada. Falta de alternativa óbvia ao português faz com que o treinador encarnado esteja em testes para encontrar uma alternativa.

Apesar do dossiê da renovação de Rafa ainda não ser um caso arrumado, o estatuto que o avançado tem adquirido na equipa de Schmidt tem sido cada vez mais evidente.

O português é uma das peças fundamentais no tabuleiro do técnico, que vê as características de Rafa serem fundamentais para o seu estilo de jogo. Prova disso é a utilização do camisola 27 como titular em todos os seis jogos da pré-época, algo que não aconteceu com nenhum outro atleta. A velocidade explosiva, verticalidade e capacidade criativa do avançado português garantem-lhe um perfil único dentro da equipa e tornam a sua posição, no centro do ataque atrás do ponta-de-lança, como uma das poucas do plantel sem alternativa óbvia.