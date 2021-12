Benfica vive clima de indefinição, mas títulos da SAD até subiram

Estádio da Luz, casa do Benfica

Ações subiram 3,51%, numa altura em que a saída de Jorge Jesus está iminente.

O treino desta terça-feira da equipa principal do Benfica foi adiado para a tarde e será orientado por Nélson Veríssimo, que se encontrava no norte para o jogo da equipa B em Santa Maria da Feira. A saída de Jorge Jesus está iminente, mas o clima de indefinição no clube não teve reflexos negativos na bolsa.

Os títulos da SAD do Benfica subiram 3,51% para 4,72 euros na manhã desta terça-feira, sendo esta a cotação mais elevada desde 22 de dezembro, conforme destacou o jornal económico digital "Eco".

A mais do que provável saída de Jorge Jesus acontece cinco dias depois da derrota em casa do FC Porto (3-0), nos oitavos de final da Taça de Portugal, e numa altura em que os encarnados são terceiros classificados da I Liga, a quatro pontos de dragões e Sporting.