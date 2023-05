Cláusulas anti-rival: Tiago Santos é seguido pelo Benfica e "custa" 20 milhões

Estoril e jovem lateral direito têm no contrato com o Sporting cláusulas anti-rival de 10 milhões.

O Benfica tem acompanhado a evolução e as exibições de Tiago Santos, lateral direito de 20 anos do Estoril formado no Sporting, estando bem referenciado caso os responsáveis encarnados entendam necessário preencher a posição durante o próximo mercado de transferências. Porém, e segundo O JOGO apurou, há circunstâncias contratuais que terão de ser contornadas para que esse negócio avance sem que para tal tenha de existir um fluxo de milhões rumo aos cofres... leoninos.

O Sporting aceitou libertar o passe do jogador que apenas chegou à equipa de sub-23, de onde saltou na época passada para o mesmo escalão do Estoril, tendo ascendido esta época à formação principal dos canarinhos. Porém, e depois de deter inicialmente 50 por cento do passe, acedeu a perder mais 40 por cento para garantir maior percentagem de Arthur Gomes, contratado pelos leões ao Estoril. Manteve assim ainda dez por cento, mas também um direito de preferência sobre o defesa e, sabe O JOGO, tem ainda acautelado um encaixe futuro caso o jogador se transfira para um Benfica ou FC Porto.

A cláusula anti-rival, muito criticada no meio futebolístico por ser vista como ilegal embora não haja registos de alguma ter sido contrariada com contrato em vigência - João Mário rescindiu -, aplica-se ao Estoril, num valor de dez milhões de euros, e a Tiago Santos, também pelos mesmos dez milhões.

São estes os números a somar a um eventual negócio entre Benfica, Estoril e Tiago Santos que, segundo fontes de ambos os clubes, ainda não foi abordado entre as partes, contrariando o cenário de uma oferta que rondaria os cinco milhões de euros, por 75 por cento do passe do jogador, que soma 32 jogos em 38 possíveis na época em curso pela equipa principal dos canarinhos, tendo acumuladas cinco assistências.

O Benfica tem várias posições identificadas como carenciadas e necessitadas de reforços para a próxima temporada, mas a lateral direita, nesta fase, não está no topo da lista. Com Bah visto como titular indiscutível, Schmidt conta ainda com Gilberto, embora a firmeza do brasileiro no plantel possa até apontar para uma saída, numa perspetiva de aposta num jogador mais jovem e menos pesado na massa salarial, encaixando aqui o interesse em laterais com o perfil de Tiago Santos.