"Clássico? Temos de promover a nossa Liga e aquela não é a melhor maneira de o fazer"

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez a antevisão ao jogo da 23.ª ronda da Liga Bwin, em que as águias defrontam o Boavista, no Bessa, a partir das 20h15 de sexta-feira.

Antevisão ao jogo: "Esperamos um jogo difícil perante uma equipa que em casa tem sempre uma força acrescida. É uma equipa que pratica um futebol positivo, dentro da ideia de jogo do treinador. Mas mais importante que isso é centrarmo-nos em nós, nos que temos de fazer, no nosso jogo ofensivo, na forma como temos de defender... Esperamos um jogo competitivo e temos de estar com níveis elevados de competitividade e agressividade para conseguirmos os três pontos."

Grimaldo esteve em dúvida: "Está convocado para o jogo."

Incidentes no clássico: "Segui o jogo com particular interesse e, no que foi o jogo jogado dentro das quatro linhas, foi bastante interessante. O que aconteceu depois... já se falou muito. As pessoas que estiveram diretamente envolvidas deram a sua opinião e fizeram uma reflexão. Concordo que temos de promover os nossos jogos, a nossa Liga, e aquela não é a melhor maneira de o fazer. Mas a questão já foi muito falado, envolvendo todos os agentes do futebol."

Poupanças para o Ajax? "O jogo mais importante é o de amanhã. Tendo em conta os nossos objetivos para o campeonato, a importância está toda centrada no Boavista."