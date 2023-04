Clássico: Rafa decidiu no Dragão mas enfrenta jejum e outras barreiras

Rafa esteve em foco no jogo da primeira volta, no Dragão

Sem marcar para a liga desde outubro, o camisola 27 tentará contrariar a seca e, se conseguir, junta-se a um lote muito restrito de águias que festejaram golos em dois jogos com o FC Porto na mesma época.

Rafa não é o melhor marcador da equipa, mas é apenas superado neste capítulo por Gonçalo Ramos (25) e João Mário (23), sendo igualado por David Neres (12).

Porém, muito do que o Benfica será capaz de fazer no clássico com o FC Porto poderá passar pela atuação do veloz dianteiro encarnado, que já decidiu o jogo no Dragão na primeira volta, mas que tentará agora superar vários obstáculos para atacar o sucesso.