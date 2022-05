Clássico marca debandada no Benfica: oito jogadores despedem-se da Luz

Receção ao FC Porto significará momento marcante, pois será o jogo de despedida para, pelo menos, oito jogadores.

Aproxima-se o fim da temporada, com apenas mais um jogo na Luz, perante o rival e principal candidato à conquista do título, o FC Porto.

Significa isto que este será também já um momento de despedida de vários jogadores do recinto encarnado, tendo em conta que o balanço negativo da época propicia a uma renovação quase completa do elenco que será colocado nas mãos do novo treinador, o alemão Roger Schmidt.