Claque do Benfica anuncia ausência no clássico do Dragão: "Não levem qualquer adereço"

Claque do Benfica, Diabos Vermelhos, não estará no Estádio do Dragão

O FC Porto-Benfica, partida da 10ª jornada da Liga Bwin, marcada para 21 de outubro, não contará com a presença de uma das claques do clube lisboeta. Em comunicado, os Diabos Vermelhos explicam o motivo da ausência. "Esta decisão foi tomada pela direcção do grupo após o recente conhecimento de que o FC Porto disponibilizou apenas bilhetes para a zona ZCEAP, vulgarmente conhecida como sector para cartão do adepto".

A claque encarnada pede ainda que qualquer adepto do Benfica que venha a estar no Estádio do Dragão não levem qualquer adereço alusivo aos Diabos Vermelhos.

Comunicado

"FC Porto x Benfica

Os Diabos Vermelhos vêm publicamente informar todos os seus associados que não marcarão presença no jogo Porto - Benfica na próxima jornada da liga portuguesa de futebol.

Esta decisão foi tomada pela direção do Grupo após o recente conhecimento de que o FC Porto disponibilizou apenas bilhetes para a zona ZCEAP, vulgarmente conhecida como setor para cartão do adepto.

Desta forma solicitamos a todos os nossos associados, caso se desloquem ao estádio do Porto a nível particular para apoiar o SL Benfica, que não levem qualquer adereço alusivo ao Grupo".

