CJ dos Santos deixa Benfica e assina pelo Inter Miami

O guarda-redes da formação secundária deixa em definitivo o Benfica e regressa aos Estados Unidos, ingressando no clube detido por David Beckham

O guarda-redes Carlos dos Santos, mais conhecido como CJ dos Santos, vai trocar o Benfica pelo Inter Miami, segundo apurou O JOGO. Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, o acordo está concluído, levando à mudança do jovem guardião, em definitivo, para o clube norte-americano, detido por David Beckham, antigo internacional inglês.

Ainda em branco no que diz respeito a jogos em 2021/22, o atleta de 21 anos, que tem dupla nacionalidade portuguesa e norte-americana, regressa aos Estados Unidos da América, de onde saiu em 2017, do Philadelphia Union, para o Benfica, ingressando então nos sub-17 das águias. Na última temporada cumpriu dois jogos pela equipa B encarnada, ele que conta com uma presença no Mundial de sub-20 de 2019 pelos Estados Unidos.