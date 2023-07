Cinco nem sequer foram a teste no Benfica-Southampton

Henrique Araújo, Tiago Dantas, Meité, Paulo Bernardo e Martim Neto não foram observados em jogo

Com a chegada de Otamendi, Di María e Jurásek, o Benfica tem 34 jogadores em estágio, em Inglaterra. São mais do que o treinador alemão quer contar e os primeiros cortes devem acontecer nas próximas semanas. No primeiro jogo de preparação da época 2023/24, Roger Schmidt utilizou 21 jogadores, dando algumas indicações do que podem vir a ser as suas decisões de futuro.

Nos dois "onzes" que foram utilizados, vinte e um jogadores estiveram em campo - só Samuel Soares cumpriu os 90" na baliza com destaque para Tomás Araújo e Tiago Gouveia, dois jogadores que estiveram o ano passado emprestados e que Roger Schmidt já tinha dado a indicação que os queria voltar a ver em ação para avaliá-los.

Em sentido contrário, Paulo Bernardo, Meité, Tiago Dantas, Henrique Araújo e Martim Neto não foram opção durante os primeiros 90" de teste. Os quatro primeiros estiveram também emprestados, na época passada, e esta falta de utilização pode indicar que vão ser mesmo riscados da lista de opções para a próxima temporada, seja através de um novo empréstimo, seja através de vendas em definitivo. Neste lote, há dois casos a destacar: o de Henrique Araújo, que até começou por ser opção no início da época passada, mas acabou por ser cedido ao Watford, em janeiro; e o de Martim Neto, jogador da equipa B que acabou de renovar até 2028, mas que não deve conseguir agarrar vaga no meio-campo da equipa principal, uma zona com várias opções no plantel.

Para além disso, os guarda-redes Leo Kokubo e Marcel Mendes devem continuar a ser utilizados nas equipas de formação.