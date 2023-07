Cinco jogadores do Benfica regressam ao Seixal sem minutos

Rafa foi o único titular consecutivo. Tiago Gouveia e Rafael Rodrigues não foram opção neste domingo, na vitória por 3-1 sobre o Basileia.

Roger Schmidt levou 31 jogadores para o estágio em Inglaterra, aos quais se juntaram, mais tarde, outros três jogadores, totalizando 34 jogadores disponíveis neste início de pré-época. Nos dois testes feitos pelas águias é possível perceber qual poderá ser o futuro de algum destes jogadores, especialmente, aqueles que regressam ao Seixal sem cumprir qualquer minuto de jogo.

Paulo Bernardo, Meité, Tiago Dantas, Henrique Araújo e Martim Neto foram os cinco atletas que não foram observador em campo pelo técnico alemão. Os quatro primeiros devem encontrar nas próximas semanas um novo clube para continuarem a nova época, seja por empréstimo, como aconteceu na época passada, seja por uma venda definitiva. Já o jovem médio Martim Neto, que renovou recentemente contrato até 2028, deve voltar a integrar os trabalhos da equipa B, às ordens de Nélson Veríssimo, e ser, ocasionalmente, chamado aos treinos da equipa principal. Por outro lado, Henrique Araújo até esteve afastado de alguns treinos no estágio em solo inglês, tendo feito apenas trabalho de ginásio por questões físicas.

Destes dois jogos pode-se ainda destacar a titularidade consecutiva de Rafa, numa altura em que o processo de renovação ainda está em marcha. O avançado é um dos jogadores queridos de Roger Schmidt que faz questão de demonstrar a importância que lhe dá no plantel. Para além disso, em comparação com o jogo com o Southampton, Tiago Gouveia, Rafael Rodrigues - lateral esquerdo viu a chegada de Jurásek e perdeu espaço - e Samuel Soares não somaram qualquer minuto neste segundo teste.