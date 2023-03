Ciclo complicado que o Benfica tem pela frente "congela" o processo Grimaldo

Lateral está em final de contrato e não está para já previsto qualquer encontro presencial entre as partes.

A renovação de Grimaldo é um dos temas em cima da mesa da SAD encarnada, mas segundo apurou O JOGO não está para já previsto qualquer encontro presencial entre as partes de forma a tentar avançar rumo a um entendimento que permita a renovação do lateral-esquerdo na Luz.

Aliás, o processo deverá manter-se "congelado" durante mais algum tempo devido ao complicado ciclo que o Benfica se prepara para enfrentar.

A primeira partida depois da pausa dos campeonatos devido aos compromissos das seleções nacionais é com o Rio Ave e logo depois da visita a Vila do Conde há dois embates de extrema importância e com elevado grau de dificuldade: FC Porto, para a 27.ª jornada, e Inter, para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Tanto o emblema encarnado como o próprio futebolista estão focados no sucesso desportivo, razão pela qual a previsão nesta fase passa por adiar por mais algum tempo novos contactos mais diretos e formais pelo menos até ao primeiro encontro relativo aos "quartos" da prova milionária.

Grimaldo concedeu na terça-feira uma entrevista à BPlay e o tema renovação não foi abordado, algo que frustrou os adeptos benfiquistas. Quem torce também pela continuidade do atleta é Roger Schmidt, ainda que o Benfica enfrente a concorrência de muitos clubes pelo jogador.