"Chupa" e "chora bebé" dão castigo a Neres: eis a explicação do CD

Acórdão do Conselho de Disciplina (CD) explica a suspensão de um jogo aplicada a David Neres.

David Neres tem o arranque oficial da época em risco, na Supertaça frente ao FC Porto, por ter sido castigado com um jogo de castigo, em consequência dos festejos da conquista do título de campeão pelo Benfica. Segundo o Conselho de Disciplina da FPF, a decisão resulta do vídeo que o brasileiro fez em direto a caminho do Marquês de Pombal e no qual visou o portista Otávio e o sportinguista Pedro Gonçalves, ao usar as expressões "chupa" e "chora bebé".

"Tais expressões, apesar de não constituírem difamação ou injúria, não são neutras, inócuas ou assépticas pois valem pelo e no seu exato contexto: são vexatórias e procuram exibir a vitória de um campeonato como forma de humilhar os adversários, o que é uma gritante violação do fair play, abalando a imagem e credibilidade das competições além de constituírem um sério risco de potenciação do gérmen de fenómenos de violência desportiva", lê-se no acórdão ontem tornado público.

Num outro vídeo, gravado na Luz, ouvia-se Neres a dizer "chupem lagartos" e "chupem tripeiros", mas este não foi valorizado por não haver "segurança e certeza jurídicas suficientes quanto à genuidade ou integridade do vídeo".