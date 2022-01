Chiquinho torce nariz ao interesse de um clube árabe

Sem espaço nas contas de Carlos Carvalhal no Braga, clube que o recebeu por empréstimo do Benfica,

Sem espaço nas contas de Carlos Carvalhal no Braga, clube que o recebeu por empréstimo do Benfica, Chiquinho aguarda pela definição do seu futuro, ao qual foi apontado o ingresso no Al-Fayha, da Arábia Saudita.

A informação, partilhada pelo especialista de mercado Rudy Galetti, carece ainda de confirmação oficial e de carimbo do próprio jogador.

Aliás, o médio de 26 anos, que tem apenas 15 jogos na época, não tem no seu plano de carreira o ingresso no futebol árabe, dando preferência ao mercado nacional ou às principais ligas europeias, sendo certo que ainda na qunta-feira treinou em Braga e não está ainda totalmente alinhavado o destino que dará à carreira.

Certo é que, caso não lhe seja encontrada colocação, o jogador tem contrato com os bracarenses até final da temporada.