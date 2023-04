Chiquinho sobre Roger Schmidt: "Sempre olhou para mim como um jogador importante"

Chiquinho chegou aos 100 jogos com a camisola do Benfica no clássico com o FC Porto e esse foi o pretexto para uma entrevista aos meios de comunicação do clube de Lisboa

Sobre o Clássico e o Inter: "Os adeptos criaram um ambiente incrível, o jogo não correu como queríamos. Queríamos muito dar uma alegria aos nossos adeptos, com uma grande vitória. O nosso foco agora é na terça-feira [frente ao Inter de Milão, na 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões], temos um jogo muito importante. A equipa está focada nesse jogo e estamos a trabalhar bem para conseguir uma vitória perante os nossos adeptos."

Sobre Schmidt: "O meu foco é sempre o mesmo. Tento dar o meu melhor todos os dias, quero ser melhor jogador, ser melhor pessoa. Trabalhei sempre a mesma forma, mesmo quando não jogava. O míster sempre olhou para mim como um jogador importante, mesmo quando jogava menos. Agora tem-me dado essa oportunidade, acho que tenho estado num bom momento, tanto eu como a equipa. Vamos continuar a trabalhar, vou continuar a trabalhar para conquistarmos os nossos objetivos juntos."

