Chiquinho "regressa" ao Benfica-FC Porto: "Dia difícil, ontem..."

Chiquinho alcançou a marca de 100 jogos com a camisola do Benfica

Um dia depois de ter alcançado os 100 jogos com a camisola do Benfica num jogo com um resultado final contrário ao desejado, Chiquinho assinalou a marca e deixou ainda um comentário sobre a derrota caseira com o FC Porto, por 2-1, na 27ª jornada da Liga Bwin.

"Dia difícil, ontem, mas continuamos juntos até ao fim! Orgulho por atingir a marca dos 100 jogos com o Manto Sagrado!", publicou no Instagram.

Chiquinho, que com a saída de Enzo em janeiro passou a ser um dos mais utilizados por Roger Schmidt, totaliza esta época a participação em 35 jogos e um golo.