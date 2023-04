Chiquinho: "Queremos muito, não conseguimos fazer..."

Declarações de Chiquinho, autor do primeiro golo do Benfica no triunfo por 2-0 sobre o Gil Vicente, na 30ª jornada da Liga Bwin

Análise: "Sabíamos que ia ser um jogo difícil. O Gil Vicente é uma boa equipa, com personalidade, gosta de jogar e tem uma boa identidade de jogo. Mas acho que na primeira parte fizemos o suficiente para ir a ganhar para o intervalo, não conseguimos, continuamos a tentar, eu entrei, felizmente consegui fazer o golo e desbloquear o resultado. Estamos felizes por mais uma vitória.

O que estava a faltar? "A equipa estava bem, estávamos a fazer bom jogo, não estávamos a conseguir concretizar as nossas oportunidades. Consegui fazer o golo e desbloquear o resultado."

Pressão, falta de confiança? "Acho que não tem a ver com isso, queremos muito, não conseguimos fazer. Falta de eficácia. Temos de continuar a trabalhar para fazer mais golos, é isso que vamos fazer já esta semana."

Golo: "Foi um bom golo, fico muito feliz por ajudar a equipa. O mais importante é sempre a equipa e conseguimos mais uma vitória importante."