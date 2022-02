Chiquinho já está na Turquia para jogar no Giresunspor

Sem espaço nos planos de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, o futebolista foi devolvido pelos arsenalistas, aos quais havia sido cedido no início da temporada.

Chiquinho já está, tal como apurou O JOGO na sexta-feira, na Turquia. O médio-ofensivo viajou na sexta-feira para aquele país, onde chegou ao início da noite, devendo fechar ainda este sábado os últimos pormenores e realizar exames médicos para assinar até ao final da temporada pelo Giresunspor, por empréstimo do Benfica, num negócio que não inclui opção de compra.

Sem espaço nos planos de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, o futebolista foi devolvido pelos arsenalistas, aos quais havia sido cedido no início da temporada. Agora encontra uma nova solução para a carreira, voltando a emigrar, pois já tinha atuado no NK Lokomotiva, da Croácia.

O Benfica procura ainda definir uma solução para Yony González, atacante colombiano, que tem mercado no México, Brasil e no seu país, onde é pretendido pelo Deportivo Cali.