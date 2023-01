Chiquinho: "Estamos a responder bem depois de um jogo menos conseguido"

Declarações do jogador do Benfica após o triunfo em casa do Varzim.

Chiquinho foi titular na vitória (2-0) do Benfica em casa do Varzim, para os oitavos de final da Taça de Portugal e destacou a boa exibição das águias.

"Foi mais uma vitória importante, mais um jogo consistente da equipa. O mais importante era passar e conseguimos esse objetivo. Estamos a trabalhar bem e a responder bem depois de um jogo menos conseguido em Braga. Estamos no caminho certo, agora é continuar e trabalhar para dar boas respostas", afirmou à RTP.

"Todos os jogos são importantes, o Sporting é mais um. Agora temos de descansar e trabalhar bem nestes dias para preparar o jogo e focarmo-nos no jogo com o Sporting", disse ainda, já com o dérbi da jornada 16 no pensamento.