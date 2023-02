Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Rafa já teve minutos com o Casa Pia e pode estar em pleno para Braga, assim como Gonçalo Ramos. Outros dois terão de sair da equipa.

Em relação à equipa inicial do Benfica que defrontou o Casa Pia, David Neres e Chiquinho são os dois nomes com maiores probabilidades de saírem do onze em face dos regressos de Gonçalo Ramos e de Rafa, após lesão.