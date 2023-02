Chiquinho Chidane? Roger Schmidt responde à comparação

Roger Schmidt fala do facto dos jogadores do Benfica chamarem Chidane a Chiquinho, numa clara alusão a Zidane

Jogadores chamam Chiquinho Chidane: "Para ser honesto não ouvi nada disso, se calhar o melhor mesmo é perguntar aos jogadores a razão desse nome. Há coisas similares entre eles, o Chiquinho é muito forte na posse de bola, que era uma das grandes qualidades de Zidane. Mas, mais jogos serão necessários para o Chiquinho alcançar o mesmo nível e não sei se alguma vez alcançará."

A época de Chiquinho: "Estou muito contente com o Chiquinho. No início da época não era fácil ser titular na nossa equipa, mas ele manteve-se positivo e treinou no máximo para ter uma oportunidade. A forma como ele controla o jogo, como encontra a melhor posição, não comete erros, como pressiona, como é forte no passe, corre muito... Ele foi tendo minutos na posição de médio-centro e com a saída do Enzo surgiu uma nova situação. Quanto teve a oportunidade nessa posição esteve bem, está cada vez melhor. Jogou muito bem na Liga dos Campeões, é um jogador em quem se pode confiar. Não é novo, não tem 20 anos, mas pode ainda melhorar".