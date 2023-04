Chiquinho assinala marca especial no Benfica: "Desde miúdo que tinha esse sonho"

Chiquinho chegou aos 100 jogos com a camisola do Benfica e esse foi o pretexto para uma entrevista aos meios de comunicação do clube de Lisboa

Sobre os 100 jogos: "É um sentimento de grande orgulho para mim, poder chegar a esta marca de 100 jogos pelo Benfica. É uma coisa que não dá para explicar. Desde miúdo que tinha esse sonho, de chegar aqui, poder representar este clube, estou muito feliz, espero que venham mais 100, 200 ou o que for. Vou trabalhar muito para que isso aconteça."

A estreia oficial: "Era o primeiro título da época, jogámos contra um rival [Supertaça frente ao Sporting, em agosto de 2019], ainda para mais foi um jogo em que conseguimos uma vitória por 5-0, poder ter marcado foi a cereja no topo do bolo. Conquistar o título e fazer um golo... foi um dia inesquecível e que, sem dúvida, levo para o resto da minha vida."

Sobre os 100 jogos: "Foram 100 jogos de boas memórias, bons momentos, momentos menos bons também, mas isso faz parte da carreira de um jogador de futebol. Trabalho, tanto eu como os meus colegas, para isso todos os dias. Esperemos que este ano possamos dar alegrias aos nossos adeptos."

