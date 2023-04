Declarações de Chiquinho, médio do Benfica, depois do triunfo por 1-0 em casa do Rio Ave.

Um dos grandes momentos da carreira: "Sim, sem dúvida. É um bom momento, meu e da equipa, estamos todos a fazer um grande trabalho, o mais importante é equipa, com a equipa bem o individual vai sobressaindo."

Sem Florentino: "A equipa vale pelo todo. Florentino é um grande jogador, hoje ficou no banco, mas todos são importantes, fizemos mais um grande jogo."

Jogo duro: "Já sabíamos que seria difícil, Rio Ave é uma boa equipa e em casa é sempre difícil ganhar-lhe. Respondemos bem, fizemos um bom jogo."

Passo rumo ao título: "Mais um jogo importante. Mais uma vitória, vamos pensar jogo a jogo, trabalhando bem, para conquistar os objetivos."

Se esperava ter este impacto no regresso ao Benfica: "Mais importante é o míster, que confiou em mim, tenho trabalhado bem, ele tem-me dado oportunidades, acho que estou a fazer um bom trabalho."